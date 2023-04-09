У Херсонській області окупанти шукають "заборонений" контент у телефонах українців

Російський військовий/Фото: google.com

Військові рф продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог шукає "заборонений" контент у телефонах українців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення. Окупанти переглядають фото- та відеоматеріали. Військові рф намагаються знайти "заборонений" контент.

"Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують демонструвати професіоналізм на фронті. Протягом доби вони уразили райони зосередження окупантів та "приземлили" ворожі БпЛА.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти готують евакуацію місцевого населення. Військові рф планують вивезти людей на територію Автономної Республіки Крим.

Додамо, російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.