Россияне используют для воздушных атак погодные условия, — пресс-секретарь ПС Игнат.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Российские кафиры при своих дроновых атаках используют сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Об этом спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам Юрия Игната, российские оккупанты во время дроновых атак используют погодные условия.

"Облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, видеть воздушную цель, чтобы прицелиться", — подчеркнул Игнат, объяснив, каким образом россияне учитывают капризы погоды.

Также именно из-за попыток усложнить работу мобильных огневых групп россияне запускают ударные беспилотники ночью.

Влияет ли погода на ракеты и дроны

Погодные условия, предпочитая агрессору, не влияют на его летательные аппараты.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на Shahed, которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", — подчеркнул пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что в ночь на 14 июля украинские войска уничтожили 16 из 17 ударных дронов-камикадзе российских войск.