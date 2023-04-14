Росіяни вимагають від українців в окупації отримувати російські паспорти, — Генштаб

Паспорти Росії та України. Фото: росЗМІ

На окупованих територіях російські загарбники посилили тиск на українців з вимогою отримувати паспорти РФ. У Каховському районі Херсонської області без них неможливо буде використовувати власні автомобілі.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення захоплених територій.

Так, у деяких населених пунктах Каховського району Херсонської області вони вимагають від власників автомобілів перереєстровувати їх за російським законодавством.

Але це неможливо зробити без наявності паспортів громадян Російської Федерації. Тому таким чином окупанти змушують українців незаконно отримувати російське громадянство.

Донецька область

В цьому регіоні російські загарбники особливо активно примушують українців отримувати російські паспорти.

За наявною інформацією, "відділи міграційної служби" Російської Федерації працюють без вихідних.

У першу чергу вони обслуговують державних службовців та військовослужбовці "першого армійського корпусу".

Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни почали вилучати у місцевого населення оригінали українських паспортів.