Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни вимагають від українців в окупації отримувати російські паспорти, — Генштаб arrow

Росіяни вимагають від українців в окупації отримувати російські паспорти, — Генштаб

14 квітня 2023 07:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни вимагають від українців в окупації отримувати російські паспорти, — Генштаб
Паспорти Росії та України. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На окупованих територіях російські загарбники посилили тиск на українців з вимогою отримувати паспорти РФ. У Каховському районі Херсонської області без них неможливо буде використовувати власні автомобілі.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Херсонська область

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українського населення захоплених територій.

Так, у деяких населених пунктах Каховського району Херсонської області вони вимагають від власників автомобілів перереєстровувати їх за російським законодавством.

Але це неможливо зробити без наявності паспортів громадян Російської Федерації. Тому таким чином окупанти змушують українців незаконно отримувати російське громадянство.

Донецька область

В цьому регіоні російські загарбники особливо активно примушують українців отримувати російські паспорти.

За наявною інформацією, "відділи міграційної служби" Російської Федерації працюють без вихідних.

У першу чергу вони обслуговують державних службовців та військовослужбовці "першого армійського корпусу". 

Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни почали вилучати у місцевого населення оригінали українських паспортів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB