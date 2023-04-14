Россияне требуют от украинцев в оккупации получать российские паспорта, — Генштаб

Паспорта России и Украины. Фото: росСМИ

На оккупированных территориях российские захватчики ужесточили давление на украинцев с требованием получать паспорта РФ. В Каховском районе Херсонской области без них невозможно использовать собственные автомобили.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения захваченных территорий.

Так, в некоторых населённых пунктах Каховского района Херсонской области они требуют от владельцев автомобилей перерегистрировать их по российскому законодательству.

Однако это невозможно сделать без наличия паспортов граждан Российской Федерации. Поэтому, таким образом, оккупанты заставляют украинцев незаконно получать российское гражданство.

Донецкая область

В этом регионе российские захватчики особенно активно вынуждают украинцев получать российские паспорта.

По имеющейся информации, "отделы миграционной службы" Российской Федерации работают без выходных.

В первую очередь они обслуживают государственных служащих и военнослужащих "первого армейского корпуса".

Напомним, в Запорожской области россияне начали изымать у местного населения оригиналы украинских паспортов.