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Росіяни вимкнули зв'язок на окупованій Херсонщині

23 травня 2023 20:50
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Росіяни вимкнули зв'язок на окупованій Херсонщині
Українець розмовляє телефоном. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні війська вимкнули мобільний зв'язок. Вони вивезли обладнання мобільного зв’язку в Росію.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Зазначається, що загарбники це роблять для того, аби місцеві мешканці не могли передавати Силам Оборони України інформацію про російські війська. З цією ж метою окупанти вимикали мобільний зв’язок у самому Херсоні перед його деокупацією.

"Однак ці потуги все одно не зможуть зупинити український спротив. Ми закликаємо місцевих мешканців продовжувати передавати нам інформацію про розташування та переміщення окупаційних військ", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що росіяни крадуть катери у мешканців Херсонської області. Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином окупанти намагаються розв'язати проблему дефіциту плавзасобів.

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