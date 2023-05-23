Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне отключили связь на оккупированной части Херсонской области arrow

Россияне отключили связь на оккупированной части Херсонской области

23 мая 2023 20:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне отключили связь на оккупированной части Херсонской области
Украинец разговаривает по телефону. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные войска отключили мобильную связь. Они увезли оборудование мобильной связи в Россию.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Зачем оккупанты отключили связь в Херсонской области

Отмечается, что захватчики делают это для того, чтобы местные жители не могли передавать Силам Обороны Украины информацию о российских войсках. С этой же целью оккупанты выключали мобильную связь в самом Херсоне перед его деоккупацией.

"Однако эти потуги все равно не смогут остановить украинское сопротивление. Мы призываем местных жителей продолжать передавать нам информацию о расположении и перемещении оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне воруют катера у жителей Херсонской области. Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск. Таким образом, оккупанты пытаются решить проблему дефицита плавсредств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас