Россияне отключили связь на оккупированной части Херсонской области

Украинец разговаривает по телефону. Фото: google.com

На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные войска отключили мобильную связь. Они увезли оборудование мобильной связи в Россию.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Отмечается, что захватчики делают это для того, чтобы местные жители не могли передавать Силам Обороны Украины информацию о российских войсках. С этой же целью оккупанты выключали мобильную связь в самом Херсоне перед его деоккупацией.

"Однако эти потуги все равно не смогут остановить украинское сопротивление. Мы призываем местных жителей продолжать передавать нам информацию о расположении и перемещении оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне воруют катера у жителей Херсонской области. Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск. Таким образом, оккупанты пытаются решить проблему дефицита плавсредств.