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​​​​​​​Росіяни визнали, що не збираються відбудовувати Маріуполь, — Андрющенко

28 лютого 2023 10:49
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Маріуполь залишиться у розбомбленому стані
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Московські забудовники відмовилися відбудовувати знищений російськими військами Маріуполь. Вони вимагають від окупаційної армії спочатку захопити Запоріжжя.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

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Відбудова Маріуполя відкладається

За інформацією Петра Андрющенка, росіяни відмовилися відбудовувати знищений ними самим Маріуполь.

Так, московські забудовники повідомили представникам маріупольської окупаційної "адміністрації", що будівництво нових багатоквартирних будинків відкладається.

Росіяни заявили, що розпочнуть будівництво не раніше середини весни, а насправді — тільки після того, як російська армія захопить Запоріжжя.

"Тобто — ніколи", — резюмував Петро Андрющенко.

Частина міста вже знесена

Разом з тим, зазначив радник офіційного міського голови Маріуполя, велика кількість будинків у місті уже була знесена під забаганки московських забудовників.

Причому, за словами Андрющенка, частина цих будинків була у відносно цілому стані.

Нагадаємо, що нещодавно проросійські “офіційні” особи повідомили про серію вибухів, що сталися навколо окупованого Маріуполя. Усього було зафіксовано щонайменше 14 вибухів, зокрема у схованці з боєприпасами в аеропорту, на двох складах пального і на сталеливарному заводі, який рф використовує як військову базу.

Фото: Telegram Андрющенка

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