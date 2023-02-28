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Россияне признали, что не собираются отстраивать Мариуполь, — Андрющенко

28 февраля 2023 10:49
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Мариуполь останется в разбомбленном состоянии
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

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Восстановление Мариуполя откладывается

По информации Петра Андрющенко, россияне отказались восстанавливать уничтоженный ими самим Мариуполь.

Так, московские застройщики сообщили представителям мариупольской оккупационной администрации, что строительство новых многоквартирных домов откладывается.

Россияне заявили, что начнут строительство не раньше середины весны, а на самом деле только после того, как российская армия захватит Запорожье.

"То есть — никогда", — резюмировал Петр Андрющенко.

Часть города уже снесена

Вместе с тем, отметил советник официального городского головы Мариуполя, большое количество домов в городе уже было снесено под прихоти московских застройщиков.

Причем, по словам Андрющенко, часть этих домов находилась в относительно целом состоянии.

Напомним, что недавно пророссийские "официальные" лица сообщили о серии взрывов, произошедших вокруг оккупированного Мариуполя. Всего было зафиксировано по меньшей мере 14 взрывов, в том числе в тайнике с боеприпасами в аэропорту, на двух складах горючего и на сталелитейном заводе, который используется в качестве военной базы.

Фото: Telegram Андрющенко

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