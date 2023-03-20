Росіяни вкотре обстріляли мирні міста і села Донеччини: є поранені
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Бахмуті та Костянтинівці зафіксовані поранення у мирних мешканців.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Краматорськ
Російські війська обстріляли це українське місто у ніч на 20 березня.
Відомо про пошкоджені внаслідок обстрілів житлові будинки. Але, на щастя, обійшлося без жертв.
Волноваський напрямок
На цьому напрямку окупанти завдали удару по Вугледарській громаді.
У селі Богоявленка був зруйнований один житловий будинок.
Донецький напрямок
Одні з наймасованіших обстрілів Донеччини сталися на цьому напрямку.
Зокрема, постраждали Курахівська і Мар’їнська громади.
Уранці 20 березня російські окупанти обстріляли з "Градів" та артилерії Авдіївку. Пошкодження помітили на двох вулицях цього міста.
Горлівський напрямок
На півночі Донеччини російські обстріли завдали поранень двох місцевим мешканців — по одному в Бахмуті та Костянтинівці.
У обох містах зафіксовані ураження приватних і багатоквартирних житлових будинків.
Нагадаємо, що 18 березня внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло щонайменше дві людини, десятеро отримали поранення.
Фото: Telegram Кириленка