Россияне в очередной раз обстреляли мирные города и села Донецкой области: есть раненые
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Донецкой области. В Бахмуте и Константиновке зафиксированы ранения у мирных жителей.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Краматорск
Российские войска обстреляли этот украинский город в ночь на 20 марта.
Известно о поврежденных в результате обстрелов жилых домах. Но, к счастью, обошлось без жертв.
Волновахское направление
На этом направлении оккупанты нанесли удар по Угледарской громаде.
В селе Богоявленко был разрушен один жилой дом.
Донецкое направление
Одни из самых массированных обстрелов Донбасса произошли на этом направлении.
В частности, пострадали Кураховская и Марьинская громады.
Утром 20 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку. Повреждения заметили на двух улицах этого города.
Горловское направление
На севере Донбасса российские обстрелы нанесли ранения двух местных жителей — по одному в Бахмуте и Константиновке.
В обоих городах зафиксированы поражения частных и многоквартирных жилых домов.
Напомним, что 18 марта в результате ракетного удара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, десять получили ранения.
Фото: Telegram Кириленко