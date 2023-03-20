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Россияне в очередной раз обстреляли мирные города и села Донецкой области: есть раненые

20 марта 2023 10:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия обстрела Донецкой области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Донецкой области. В Бахмуте и Константиновке зафиксированы ранения у мирных жителей.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Краматорск

Российские войска обстреляли этот украинский город в ночь на 20 марта.

Известно о поврежденных в результате обстрелов жилых домах. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Обстрелы Донбасса

Волновахское направление

На этом направлении оккупанты нанесли удар по Угледарской громаде.

В селе Богоявленко был разрушен один жилой дом.

Обстрелы Донбасса

Донецкое направление

Одни из самых массированных обстрелов Донбасса произошли на этом направлении.

В частности, пострадали Кураховская и Марьинская громады.

Утром 20 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку. Повреждения заметили на двух улицах этого города.

Обстрелы Донбасса

Горловское направление

На севере Донбасса российские обстрелы нанесли ранения двух местных жителей — по одному в Бахмуте и Константиновке.

В обоих городах зафиксированы поражения частных и многоквартирных жилых домов.

Обстрелы Донбасса

Напомним, что 18 марта в результате ракетного удара по Краматорску погибли по меньшей мере два человека, десять получили ранения.

Фото: Telegram Кириленко

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