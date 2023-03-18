Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї arrow

​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї

18 березня 2023 23:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі і поранені
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість поранених від російських ракет мешканців Краматорська зросла до десяти. Три поранених мириних жителя перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Поранені у Краматорську

Кількість мирних мешканців Краматорська, які отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу, зросла до десяти, зазначив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Троє із поранених перебувають у важкому стані.

Коментарі правоохоронців

Гончаренко зазначив, що це був уже другий обстріл Краматорська за добу.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва наголосила, що уже відкрита кримінальна справа за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. 

Росіяни використовували касетні боєприпаси. Вони поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. Також було пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів.

За гарячими слідами повідомлялося, що наслідок атаки щонайменше дві людини загинули та п'ятеро було поранено.

Фото із соцмереж

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

23:27 Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією

Новина з відео

23:12 "Ви наші брати й сестри": актор, який зіграв графа Дракулу, підтримав українців

Новина з відео

22:46 ​​​​​​​Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси

Новина з відео

22:35 Віктор Циганков визнаний кращим гравцем "Жирони" та отримав нове прізвище

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:13 Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак

Новина з відео

21:45 В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі

Новина з відео

21:25 Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"

Новина з відео

21:21 У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу

20:51 Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі

Новина з відео

00:01 ​​​​​​​У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову

Новина з відео

23:12 "Ви наші брати й сестри": актор, який зіграв графа Дракулу, підтримав українців

Новина з відео

22:46 ​​​​​​​Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси

Новина з відео

22:35 Віктор Циганков визнаний кращим гравцем "Жирони" та отримав нове прізвище

Новина з відео

22:13 Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45 В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі

Новина з відео

21:25 Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"

Новина з відео

21:21 У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу

Новина з відео

20:34 У Броварах дівчину намагалися зґвалтувати у туалеті торговельного центру

Новина з відео

17:25 Російські пропагандисти повідомили, що путін приїхав до Криму

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Актуальне по темі

None 18 Березень 19:50

За тиждень українські партизани в окупації підірвали кількох впливових колаборантів

None 18 Березень 14:56

В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

None 18 Березень 12:36

Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

None 17 Березень 16:05

Прокуратура показала наслідки масованого обстрілу Харківської області

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB