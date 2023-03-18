Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї
Кількість поранених від російських ракет мешканців Краматорська зросла до десяти. Три поранених мириних жителя перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє "Суспільне".
-
Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією
-
"Ви наші брати й сестри": актор, який зіграв графа Дракулу, підтримав українців
-
Притула показав, як куплені на донати безпілотники знищили російські зенітні комплекси
-
Віктор Циганков визнаний кращим гравцем "Жирони" та отримав нове прізвище
-
Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак
-
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі
-
Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"
-
У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу
-
Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі
-
Верещук звернулася до російської омбудсменки: які умови вона пропонує
Поранені у Краматорську
Кількість мирних мешканців Краматорська, які отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу, зросла до десяти, зазначив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Троє із поранених перебувають у важкому стані.
Коментарі правоохоронців
Гончаренко зазначив, що це був уже другий обстріл Краматорська за добу.
Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва наголосила, що уже відкрита кримінальна справа за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.
Росіяни використовували касетні боєприпаси. Вони поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. Також було пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів.
За гарячими слідами повідомлялося, що наслідок атаки щонайменше дві людини загинули та п'ятеро було поранено.
Фото із соцмереж