​​​​​​​Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї

Росіяни обстріляли Краматорськ, є загиблі і поранені

Кількість поранених від російських ракет мешканців Краматорська зросла до десяти. Три поранених мириних жителя перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Суспільне".

Поранені у Краматорську

Кількість мирних мешканців Краматорська, які отримали поранення внаслідок сьогоднішнього обстрілу, зросла до десяти, зазначив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Троє із поранених перебувають у важкому стані.

Коментарі правоохоронців

Гончаренко зазначив, що це був уже другий обстріл Краматорська за добу.

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва наголосила, що уже відкрита кримінальна справа за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, російські окупанти обстріляли місто Краматорськ Донецької області.

Росіяни використовували касетні боєприпаси. Вони поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. Також було пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів.

За гарячими слідами повідомлялося, що наслідок атаки щонайменше дві людини загинули та п'ятеро було поранено.

Фото із соцмереж