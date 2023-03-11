Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя: є влучання у об'єкт критичної інфраструктури arrow

​​​​​​​Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя: є влучання у об'єкт критичної інфраструктури

11 березня 2023 16:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури Запоріжжя
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 11 березня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Одна із ракет влучила у об’єкт міського життєзабезпечення, у місті зайнялася пожежа.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Запорізька обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 11 березня, російські війська вкотре обстріляли територію міста Запоріжжя.

Для своїх злочинних дій окупаційні підрозділи використали, за попередніми даними, зенітно-ракетні комплекси С-300.

Наслідки удару

Відомо, що російські ракети влучили у один із об’єктів життєзабезпечення в Запоріжжі.

Також виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що після обстрілів у одному із районів міста зайнялася пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було зруйновано цілий під’їзд п’ятиповерхівки. 

Внаслідок обстрілу загинуло 13 місцевих жителів, серед них — сім’я з восьмимісячою дитиною, яка за кілька днів до обстрілу повернулася до Запоріжжя із західних регіонів України.

Фото з відкритих джерел

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:32 У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН

17:23 Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові

17:21 Росії не вдалося перемогти Україну в кібервійні, — Bloomberg

17:20 Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки

Новина з фото

16:58 На Київщині розваги підлітків на залізниці призвели до трагедії: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:56 Кулеба різко розкритикував те, що Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі"

16:55 Як вплинула відсутність дітей на зірку американських комедій Сета Рогена

Новина з фото

16:40 Одеські рятувальники навчили дітей переселенців правил безпеки

16:37 Окупанти на Запоріжжі імітують нарощування військових сил: яка їхня мета

16:35 Ігнат розповів про можливості ЗРК Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів

Новина з відео

16:17 Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською: шанувальники відреагували

Новина з відео

16:09 У москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу "Спас"

Новина з відео

15:22 Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки

Новина з відео

15:16 У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих

Новина з відео

15:10 Військові прокоментували "дикі танці" заступника начальника центру комплектування на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Роблю політичний камінг-аут": Пригожин заявив, що хоче балотуватися в президенти України

Новина з відео

14:35 Медведчук "сплив" на росТБ з розповідями про своє затримання СБУ

Новина з відео

13:43 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: вражаючі кадри

Новина з відео

12:39 Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 17:32

У Раді розповіли, як позбавити росію місця у Радбезі ООН

None 11 Березень 17:23

Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові

None 11 Березень 17:21

Росії не вдалося перемогти Україну в кібервійні, — Bloomberg

None 11 Березень 17:16

Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB