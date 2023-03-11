Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя: є влучання у об'єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 11 березня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Одна із ракет влучила у об’єкт міського життєзабезпечення, у місті зайнялася пожежа.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Запорізька обласна військова адміністрація.
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Обстріл Запоріжжя
Сьогодні, 11 березня, російські війська вкотре обстріляли територію міста Запоріжжя.
Для своїх злочинних дій окупаційні підрозділи використали, за попередніми даними, зенітно-ракетні комплекси С-300.
Наслідки удару
Відомо, що російські ракети влучили у один із об’єктів життєзабезпечення в Запоріжжі.
Також виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що після обстрілів у одному із районів міста зайнялася пожежа.
Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було зруйновано цілий під’їзд п’ятиповерхівки.
Внаслідок обстрілу загинуло 13 місцевих жителів, серед них — сім’я з восьмимісячою дитиною, яка за кілька днів до обстрілу повернулася до Запоріжжя із західних регіонів України.
Фото з відкритих джерел