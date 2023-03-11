Россияне в очередной раз обстреляли Запорожье: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры Запорожья

Сегодня, 11 марта, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в объект городского жизнеобеспечения, в городе начался пожар.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Запорожская областная военная администрация.

Обстрел Запорожья

Сегодня, 11 марта, российские войска в очередной раз обстреляли территорию города Запорожья.

Для своих преступных действий оккупационные подразделения использовали, по предварительным данным, зенитно-ракетные комплексы С-300.

Последствия удара

Известно, что российские ракеты попали в один из объектов жизнеобеспечения в Запорожье.

Также исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что после обстрелов в одном из районов города возник пожар.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Был разрушен целый подъезд пятиэтажки.

В результате обстрела погибли 13 местных жителей, среди них — семья с восьмимесячным ребенком, который за несколько дней до обстрела вернулся в Запорожье из западных регионов Украины.

Фото из открытых источников