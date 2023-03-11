Россияне в очередной раз обстреляли Запорожье: есть попадание в объект критической инфраструктуры
Сегодня, 11 марта, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в объект городского жизнеобеспечения, в городе начался пожар.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале Запорожская областная военная администрация.
-
Резников рассказал, сколько ракет выпустили оккупанты по Украине с начала вторжения рф
-
Руководитель Черкасской ОВА рассказал об успешной "охоте" на российские ракеты в регионе
-
СМИ рассказали, сколько потенциальных экстремистов из Германии воюют в Украине
-
Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу Джимми Феллона: что рассказала
-
Пограничники показали, как ведут ожесточенные бои с оккупантами в промзоне Бахмута
-
Одесский гуманитарный центр вошел в Национальный реестр рекордов Украины
-
Оккупанты обстреляли территорию Донецкой области: есть погибшие и раненые
-
Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у рф, — СМИ
-
Данилов указал на проблему, которая заставляет россию искать военную помощь за границей
-
Какой титул Чарльз III может вручить единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Обстрел Запорожья
Сегодня, 11 марта, российские войска в очередной раз обстреляли территорию города Запорожья.
Для своих преступных действий оккупационные подразделения использовали, по предварительным данным, зенитно-ракетные комплексы С-300.
Последствия удара
Известно, что российские ракеты попали в один из объектов жизнеобеспечения в Запорожье.
Также исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что после обстрелов в одном из районов города возник пожар.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Был разрушен целый подъезд пятиэтажки.
В результате обстрела погибли 13 местных жителей, среди них — семья с восьмимесячным ребенком, который за несколько дней до обстрела вернулся в Запорожье из западных регионов Украины.
Фото из открытых источников