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Росіяни влаштовують "килимові обстріли" у Херсонській області

3 липня 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни влаштовують "килимові обстріли" у Херсонській області
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: поліція Херсонської області (архівне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська влаштовують так звані "килимові обстріли" у Херсонській області. Таким чином загарбники хочуть переконати місцеве населення, що під окупацією нібито було краще.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що це типова поведінка окупантів, оскільки зазвичай після активних дій на будь-яких ділянках фронту Сил оборони, росіяни починають тиснути на мирне населення, вкриває їх килимовими обстрілами, щоб налаштувати жителів проти українських військових. Мовляв, за часів "руського миру" було спокійніше".

Вона також додала, що ЗСУ намагаються максимально зачищати смугу, щоб просуватися далі, попри всі перешкоди окупантів, проте підрив Каховської ГЕС дуже ускладнює рух вперед для ЗСУ.

"Зараз ця робота дуже ускладнена наслідками теракту на Каховської ГЕС, який відбувся з підняттям води. На лівому березі, який, нагадаю, значно нижчий за правий, вода ще дуже рясно вкриває багато населених пунктів", — розповіла Гуменюк.

Також вона наголосила, що наразі українські сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, яка наразі є основним способом бойової боротьби ЗСУ.

Нагадаємо, 2 липня росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Внаслідок обстрілу постраждали люди. 

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