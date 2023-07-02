Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: постраждали люди

Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

Сьогодні, 2 липня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.

Про це повідомляє Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура.

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В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу житлового кварталу 50-річний чоловік дістав поранення ніг.

"Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей, — поранені. Їх шпиталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

В прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилася до чотирьох.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські окупанти почали обстрілювати місто Херсон близько 11:20. Атака відбувалася з тимчасово окупованої території регіону.

"Уламками пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня після нетривалої перерви окупанти атакували Київщину дронами. Українська ППО збили усі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.

Також ми писали, що 1 липня, російські окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені.

Додамо, 30 червня, російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що у Херсонській області. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.