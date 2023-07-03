Россияне устраивают "ковровые обстрелы" в Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: полиция Херсонской области (архивное)

Российские оккупационные войска устраивают так называемые "ковровые обстрелы" в Херсонской области. Таким образом, захватчики хотят убедить местное население, что под оккупацией якобы было лучше.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что это типичное поведение оккупантов, поскольку обычно после активных действий на любых участках фронта Сил обороны, россияне начинают давить на мирное население, покрывает их ковровыми обстрелами, чтобы настроить жителей против украинских военных. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее.

Она также добавила, что ВСУ пытаются максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться дальше, несмотря на все препятствия оккупантов, однако подрыв Каховской ГЭС очень усложняет движение вперед для ВСУ.

"Сейчас эта работа очень осложнена последствиями теракта на Каховской ГЭС, который произошел с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает многие населенные пункты", — рассказала Гуменюк.

Также она подчеркнула, что украинские силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, которая является основным способом боевой борьбы ВСУ.

Напомним, 2 июля россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне. К тому же под вражеским огнем оказалась аптека и общепит. В результате обстрела пострадали люди.