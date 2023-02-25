Росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців, — Генштаб ЗСУ

Аби уникнути дезертирства, окупанти залучили кадирівський "Ахмат"

Кремль продовжує примусову мобілізацію у Чечні. Знаючи про можливі випадки дезертирства, на фронт вже перекинули спецпризначенців "Ахмат", які й контролюватимуть бійців.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, що попри обіцянки Рамзана Кадирова не проводити мобілізацію в регіоні, влада рф вирішила інакше.

"В Чеченській республіці російської федерації продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат", — йдеться у повідомленні.

Саме ці кадирівські спецпризначенці контролюватимуть, аби бійці не покидали позицій.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що глава Чечні Рамзан Кадиров сам нагородив себе званням героя Чеченської республіки.

Цікаво й те, що нагороду "Герой Чеченської республіки" Кадиров вирішив запровадити у жовтні 2022 року. Спочатку передбачалося, що це звання присвоюватимуть окупантам, які особливо "відзначилися" в Україні.