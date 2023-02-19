Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти міноборони рф, — ISW

Рамзан Кадиров та Євген Пригожин

Рамзан Кадиров не підтримав власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у новому протистоянні з Міноборони рф. Голова Чечні заявив, що у нього "прекрасні злагоджені стосунки" з Міністерством оборони.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

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Аналітики наголошують на слабшому впливі засновника ПВК "Вагнера".

"Голова Чечні Рамзан Кадиров, мабуть, відкинув пропозицію власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони РФ, що відновилася, припускаючи, що ця кампанія може не відновити вплив Пригожина, який ослаблюється", — йдеться у звіті.

За інформацією аналітиків, Кадиров заявив, що чеченські підрозділи виконують накази будь-якого командира, призначеного президентом росії.

16 лютого Пригожин здійснив публічний візит до госпіталю та відвідав пораненого командира чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова. Після цього засновник ПВК "Вагнера" намагається заручитися підтримкою Кадирова.

"Пригожин, схоже, посилює свою інформаційну кампанію проти Міноборони, оскільки 18 лютого він заявив, що ПВК "Вагнера" не підкоряється військовому відомству і "не має жодного стосунку до російської армії", — повідомляють аналітики.

Голова Чечні, ймовірно, відмовився приєднатися до цієї інформаційної атаки. Формальні зв'язки Кадирова з кремлем вигідніші, ніж політичні відносини з Пригожиним.

"Пригожин, ймовірно, зрозуміє, що ті, хто пов'язаний із кремлем, можуть відвернутися від нього, щоб зберегти свої позиції", — йдеться у документі.

Нагадаємо, пропагандисти рф намагаються продемонструвати масову присутність "вагнерівців" на війні в Україні. Вони створюють невдалі матеріали та публікують у мережу.