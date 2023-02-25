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Россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев, — Генштаб ВСУ

25 февраля 2023 07:32
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев, — Генштаб ВСУ
Чтобы избежать дезертирства, оккупанты привлекли кадыровский "Ахмат"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Кремль продолжает принудительную мобилизацию в Чечне. Зная о возможных случаях дезертирства, на фронт уже перебросили спецназовцев "Ахмат", которые и будут контролировать бойцов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что несмотря на обещания Рамзана Кадырова не проводить мобилизацию в регионе, власти россии решили иначе.

"В Чеченской республике российской федерации продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", — говорится в сообщении.

Именно эти кадыровские спецназовцы будут контролировать, чтобы бойцы не покидали позиции.

Напомним, накануне мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров сам наградил себя званием героя Чеченской республики.

Интересно и то, что награду "Герой Чеченской республики" Кадыров решил ввести в октябре 2022 года. Сначала предполагалось, что это звание будут присваивать оккупантам, особо "отличившимся" в Украине.

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