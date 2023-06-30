Россияне утром обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Российские военные обстреливают Украину. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Утренний удар по Херсону

Российские оккупанты сегодня, 30 июня, обстреляли правобережную часть Херсонской области.

Под удар попали:

жилой квартал Херсона;

село Михайловка Новоалександровской громады.

Последствия обстрелов

В Херсоне была тяжело ранена 72-летняя местная жительница.

Она была госпитализирована с травмами ноги и грудной клетки.

В Михайловке артиллерийский снаряд ранил 70-летнего мужчину.

Прокудин о утреннем обстреле Херсонской области

Напомним, что за минувшие сутки, 29 июня, российские оккупанты совершили 72 обстрела правобережной части Херсонской области. Было выпущено 434 снаряда, восемь из них – по самому Херсону.

Оккупанты попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов. Кроме того, под удар попали медицинское учреждение и учебное заведение в Херсоне, пункт выдачи гуманитарной помощи.

За сутки от российских ударов погибли три человека, еще четыре ранены.