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Россияне утром обстреляли Херсонскую область: есть раненые

30 июня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне утром обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Российские военные обстреливают Украину. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 30 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Утренний удар по Херсону

Российские оккупанты сегодня, 30 июня, обстреляли правобережную часть Херсонской области.

Под удар попали:

  • жилой квартал Херсона;
  • село Михайловка Новоалександровской громады.

Последствия обстрелов

В Херсоне была тяжело ранена 72-летняя местная жительница.

Она была госпитализирована с травмами ноги и грудной клетки.

В Михайловке артиллерийский снаряд ранил 70-летнего мужчину.

Прокудин о утреннем обстреле Херсонской области
Прокудин о утреннем обстреле Херсонской области

Напомним, что за минувшие сутки, 29 июня, российские оккупанты совершили 72 обстрела правобережной части Херсонской области. Было выпущено 434 снаряда, восемь из них – по самому Херсону.

Оккупанты попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов. Кроме того, под удар попали медицинское учреждение и учебное заведение в Херсоне, пункт выдачи гуманитарной помощи.

За сутки от российских ударов погибли три человека, еще четыре ранены.

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