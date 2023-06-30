Россияне утром обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Сегодня, 30 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Ранены два человека, жительницу Херсона госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Утренний удар по Херсону
Российские оккупанты сегодня, 30 июня, обстреляли правобережную часть Херсонской области.
Под удар попали:
- жилой квартал Херсона;
- село Михайловка Новоалександровской громады.
Последствия обстрелов
В Херсоне была тяжело ранена 72-летняя местная жительница.
Она была госпитализирована с травмами ноги и грудной клетки.
В Михайловке артиллерийский снаряд ранил 70-летнего мужчину.
Напомним, что за минувшие сутки, 29 июня, российские оккупанты совершили 72 обстрела правобережной части Херсонской области. Было выпущено 434 снаряда, восемь из них – по самому Херсону.
Оккупанты попали в жилые кварталы ряда населенных пунктов. Кроме того, под удар попали медицинское учреждение и учебное заведение в Херсоне, пункт выдачи гуманитарной помощи.
За сутки от российских ударов погибли три человека, еще четыре ранены.