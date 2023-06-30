За минулу добу росіяни убили на Херсонщині трьох людей, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram-канал Прокудіна

Російські окупаційні війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Загинуло три людини, поранено було чотирьох місцевих мешканців.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини

Російські окупанти за минулу добу, 29 червня, здійснили 72 обстріли правобережної частини Херсонської області.

Було випущено 434 снаряди із:

артилерії;

безпілотників;

"Градів";

мінометів;

танків.

По самому Херсону росіяни випустили вісім снарядів.

Наслідки російських ударів

Відомо, що окупанти влучили у житлові квартали низки населених пунктів.

Крім того, під удар потрапили медичний заклад та заклад освіти у Херсоні, пункт видачі гуманітарної допомоги.

Загиблі і поранені

Олександр Прокудін зазначив, що протягом 29 червня внаслідок російських обстрілів загинуло три людини.

Чотири особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Прокудін про обстріли Херсонщини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 червня, окупанти з артилерії обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.