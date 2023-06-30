За минулу добу росіяни убили на Херсонщині трьох людей, — Прокудін
Російські окупаційні війська понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області. Загинуло три людини, поранено було чотирьох місцевих мешканців.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини
Російські окупанти за минулу добу, 29 червня, здійснили 72 обстріли правобережної частини Херсонської області.
Було випущено 434 снаряди із:
- артилерії;
- безпілотників;
- "Градів";
- мінометів;
- танків.
По самому Херсону росіяни випустили вісім снарядів.
Наслідки російських ударів
Відомо, що окупанти влучили у житлові квартали низки населених пунктів.
Крім того, під удар потрапили медичний заклад та заклад освіти у Херсоні, пункт видачі гуманітарної допомоги.
Загиблі і поранені
Олександр Прокудін зазначив, що протягом 29 червня внаслідок російських обстрілів загинуло три людини.
Чотири особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 червня, окупанти з артилерії обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.