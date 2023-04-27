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Россияне установили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС, — британская разведка

27 апреля 2023 10:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне установили боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС, — британская разведка
Российские оккупанты на территории Запорожской атомной электростанции. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска установили боевые позиции на крышах нескольких энергоблоков Запорожской АЭС. Это угрожает системам безопасности атомной электростанции, хотя ядерная катастрофа и маловероятна.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта Министерство обороны Великобритании.

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Боевые позиции на реакторах

Британское военное ведомство, анализируя свежие спутниковые снимки Запорожской области, увидело на фотографиях территории Запорожской АЭС новые боевые позиции российских оккупантов.

Боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС
Боевые позиции на крышах энергоблоков ЗАЭС
Фото: Twitter министерства обороны Великобритании

Они установлены на крышах энергоблоков ЗАЭС.

Всего было замечено четыре боевых позиции на трех энергоблоках станции.

Чем обернутся такие действия захватчиков

Британские военные аналитики прогнозируют некоторые проблемы для Запорожской АЭС.

"Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг станции будут происходить боевые действия", — отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Но серьезных, катастрофических повреждений энергоблоков вряд ли стоит ожидать, потому что наиболее вероятными сценариями деоккупации ЗАЭС являются пехотные бои, а в этом отношении конструкции атомной станции достаточно сильно укреплены.

Напомним, на днях глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей заявил, что российские кафиры используют Запорожскую АЭС как военную базу. Соответственно, ситуация на ЗАЭС очень напряженная.

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