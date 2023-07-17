Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область: є загиблі

Обстріл Білопілля. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни обстріляли центр міста Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок цього загинуло дві жінки.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Сталося це 17 липня близько 12:35. Окупанти з території Росії з артилерії здійснили обстріл по центральній частині Білопілля.

Наслідки обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Скільки людей постраждало

"Внаслідок атаки ворога загинули дві жінки, які перебували в місцевому сквері. Ще одна жінка отримала поранення. Також пошкоджено будівлю державної установи, 5 працівників отримали поранення", — зазначили у повідомленні.

Жертва російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Жертва російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Наразі розпочато досудове розслідування "за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством".

Нагадаємо, вночі, 16 липня, у Сумській області лунали потужні вибухи. Також у кількох областях України була оголошена повітряна тривога.