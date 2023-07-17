Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: есть погибшие

Обстрел Белополье. Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне обстреляли центр города Белополье в Сумской области. В результате погибли две женщины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Произошло это 17 июля около 12:35. Оккупанты с территории России по артиллерии совершили обстрел по центральной части Белополья.

Последствия обстрелов. Фото: Сумская областная прокуратура

Сколько человек пострадало

"В результате атаки врага погибли две находившиеся в местном сквере женщины. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, 5 работников получили ранения", — отметили в сообщении.

Жертва российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Жертва российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Начато досудебное расследование "по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

Напомним, ночью, 16 июля, в Сумской области раздавались мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.