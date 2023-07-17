Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: есть погибшие
Россияне обстреляли центр города Белополье в Сумской области. В результате погибли две женщины.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Атака на мирных жителей
Произошло это 17 июля около 12:35. Оккупанты с территории России по артиллерии совершили обстрел по центральной части Белополья.
Сколько человек пострадало
"В результате атаки врага погибли две находившиеся в местном сквере женщины. Еще одна женщина получила ранения. Также повреждено здание государственного учреждения, 5 работников получили ранения", — отметили в сообщении.
Начато досудебное расследование "по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".
Напомним, ночью, 16 июля, в Сумской области раздавались мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.