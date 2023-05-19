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Росіяни за добу майже 130 разів обстріляли Україну, — Генштаб

19 травня 2023 07:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу майже 130 разів обстріляли Україну, — Генштаб
Російські окупанти обстрілюють Україну. Фото: rfefl.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювати територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.

Про це у традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Нічний обстріл

У ніч з 18 на 19 травня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. 

Детальну інформацію Генштаб пообіцяв оприлюднити пізніше, зазначивши, що імовірність подібних атак і надалі залишається високою для усієї території України.

Удари за добу

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали майже 130 ударів по українській території, використовуючи різні типи зброї.

Так зафіксовано по 39 ракетних та авіаційних ударів.

Найчастіше (50 разів) російські загарбники використовували для обстрілів реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, що цієї ночі, як і у попередні дні, усі ворожі цілі, які атакували столицю України, місто Київ, були збиті системою протиповітряної оборони.

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