Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне за сутки почти 130 раз обстреляли Украину, — Генштаб arrow

Россияне за сутки почти 130 раз обстреляли Украину, — Генштаб

19 мая 2023 07:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне за сутки почти 130 раз обстреляли Украину, — Генштаб
Российские оккупанты обстреливают Украину. Фото: rfefl.org
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение суток российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.

Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Ночной обстрел

В ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины.

Подробную информацию Генштаб пообещал обнародовать позже, отметив, что вероятность подобных атак продолжает оставаться высокой для всей территории Украины.

Удары в сутки

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли почти 130 ударов по украинской территории, используя разные типы оружия.

Так, зафиксировано по 39 ракетных и авиационных ударов.

Чаще всего (50 раз) российские захватчики использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня.

Напомним, что этой ночью, как и в предыдущие дни, все вражеские цели, атаковавшие столицу Украины, город Киев, были сбиты системой противовоздушной обороны.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас