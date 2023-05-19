Россияне за сутки почти 130 раз обстреляли Украину, — Генштаб

Российские оккупанты обстреливают Украину. Фото: rfefl.org

В течение суток российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.

Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины.

Подробную информацию Генштаб пообещал обнародовать позже, отметив, что вероятность подобных атак продолжает оставаться высокой для всей территории Украины.

Удары в сутки

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли почти 130 ударов по украинской территории, используя разные типы оружия.

Так, зафиксировано по 39 ракетных и авиационных ударов.

Чаще всего (50 раз) российские захватчики использовали для обстрелов реактивные системы залпового огня.

Напомним, что этой ночью, как и в предыдущие дни, все вражеские цели, атаковавшие столицу Украины, город Киев, были сбиты системой противовоздушной обороны.