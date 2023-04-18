Росіяни за добу обстріляли Херсонську область 57 разів: є поранені

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін

Минулої доби, 17 квітня, була опублікована оперативна інформація по Херсонській області. За 24 години ворог здійснив 57 обстрілів, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.

Про це повідомив голова херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

На жаль, внаслідок атак російських військових було пошкоджено житлові квартали населених пунктів області, а також спорудження дитячого оздоровчого табору Білозерського селищного товариства та лінія електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Одна людина отримала поранення внаслідок російської агресії.

Ситуація у Херсонській області

Ситуація в Херсонській області залишається напруженою, і продовжуються бойові дії. Місцеві жителі перебувають під загрозою життю та здоров'ю, тому влада рекомендує дотримуватися обережності та залишатися в закритих приміщеннях, коли це можливо. Також влада закликає населення не піддаватися провокаціям і не виходити на вулиці без потреби.

Нагадаємо, що в Україні повідомили про підозру російському силовику , який, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області з іншими військовими підрозділами Росії, керував процесами встановлення та затвердження окупаційної влади на території області.