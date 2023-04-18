Росіяни за добу обстріляли Херсонську область 57 разів: є поранені
Минулої доби, 17 квітня, була опублікована оперативна інформація по Херсонській області. За 24 години ворог здійснив 57 обстрілів, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.
Про це повідомив голова херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонської області
На жаль, внаслідок атак російських військових було пошкоджено житлові квартали населених пунктів області, а також спорудження дитячого оздоровчого табору Білозерського селищного товариства та лінія електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Одна людина отримала поранення внаслідок російської агресії.
Ситуація у Херсонській області
Ситуація в Херсонській області залишається напруженою, і продовжуються бойові дії. Місцеві жителі перебувають під загрозою життю та здоров'ю, тому влада рекомендує дотримуватися обережності та залишатися в закритих приміщеннях, коли це можливо. Також влада закликає населення не піддаватися провокаціям і не виходити на вулиці без потреби.
Нагадаємо, що в Україні повідомили про підозру російському силовику , який, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області з іншими військовими підрозділами Росії, керував процесами встановлення та затвердження окупаційної влади на території області.