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Росіяни за добу обстріляли Херсонську область 57 разів: є поранені

18 квітня 2023 07:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни за добу обстріляли Херсонську область 57 разів: є поранені
Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 17 квітня, була опублікована оперативна інформація по Херсонській області. За 24 години ворог здійснив 57 обстрілів, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.

Про це повідомив голова херсонської обладміністрації Олександр Прокудін.

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На жаль, внаслідок атак російських військових було пошкоджено житлові квартали населених пунктів області, а також спорудження дитячого оздоровчого табору Білозерського селищного товариства та лінія електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Одна людина отримала поранення внаслідок російської агресії.

Ситуація у Херсонській області

Ситуація в Херсонській області залишається напруженою, і продовжуються бойові дії. Місцеві жителі перебувають під загрозою життю та здоров'ю, тому влада рекомендує дотримуватися обережності та залишатися в закритих приміщеннях, коли це можливо. Також влада закликає населення не піддаватися провокаціям і не виходити на вулиці без потреби.

Нагадаємо, що в Україні повідомили про підозру російському силовику , який, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області з іншими військовими підрозділами Росії, керував процесами встановлення та затвердження окупаційної влади на території області.

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