Россияне за сутки обстреляли Херсонскую область 57 раз: есть раненый

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Александр Прокудин

За прошедшие сутки, 17 апреля, была опубликована оперативная информация по Херсонской области. За 24 часа враг совершил 57 обстрелов, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.

Об этом сообщил глава херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

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К сожалению, в результате атак русских военных были повреждены жилые кварталы населенных пунктов области, а также сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерского поселкового общества и линия электропередач в Чернобаевской сельской общине. Один человек получил ранения в результате российской агрессии.

Ситуация в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области остается напряженной, и продолжаются боевые действия. Местные жители находятся под угрозой жизни и здоровья, поэтому власти рекомендуют соблюдать осторожность и оставаться в закрытых помещениях, когда это возможно. Также власти призывают население не подвергаться провокациям и не выходить на улицы без необходимости.

Напомним, что в Украине сообщили о подозрении российскому силовику, который находясь на временно оккупированной территории Херсонской области с другими военными подразделениями России руководил процессами установления и утверждения оккупационных властей на территории области.