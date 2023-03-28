Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: голова ОВА назвав загальні втрати у регіоні

Наслідки обстрілу Слов’янську

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо двох загиблих. Обидві людини були убиті росіянами у Слов’янську.

33 жителі Донецької області протягом 16 березня отримали поранення. 28 осіб постраждали Слов’янську. Двоє поранених виявили у Костянтинівці, по одному в Бахмуті, Времівці та Часовому Яру.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1436 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3297 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, учора, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.

Фото: Telegram Кириленка