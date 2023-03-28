Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: голова ОВА назвав загальні втрати у регіоні arrow

Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: голова ОВА назвав загальні втрати у регіоні

28 березня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Наслідки обстрілу Слов’янську
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. 

Так, відомо двох загиблих. Обидві людини були убиті росіянами у Слов’янську.

33 жителі Донецької області протягом 16 березня отримали поранення. 28 осіб постраждали  Слов’янську. Двоє поранених виявили у Костянтинівці, по одному в Бахмуті, Времівці та Часовому Яру.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1436 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3297 мирних жителів Донеччини.

Втрати серед мирного населення Донецької област

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, учора, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30.

Фото: Telegram Кириленка

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:32 Ілон Маск оголосив про оновлення платної функції Twitter Blue: деталі

10:22 Ізраїльський прем'єр Нетаньягу відкладає судову реформу через масові протести

10:22 Без світла: одеситам пояснили причину відключення електроенергії

10:20 McDonald's поновлює роботу закладів в Одесі

10:16 Лідер КНДР закликав своїх вчених збільшити виробництво ядерного матеріалу для бомб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

10:03 ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф: британська розвідка пояснила причину цих втрат

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

09:53 Вдалося встановити імʼя росіянина, який надавав накази атакувати Маріуполь

09:44 Експерти розповіли, як зміняться ціни на пальне у квітні

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

Новина з відео

06:55 Постанова, штучний інтелект чи правда: ЗМІ вияснили деталі розмови Пригожина та Ахмедова

Новина з відео

23:28 Ведучий каналу соловйова занудьгував на виступі Лукашенка і витріщився на груди глядачки

Новина з відео

22:59 Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки: де воно відбулося та що обговорили

Новина з відео

21:18 Зеленський побував на місці атаки рф по будинках у Запоріжжі: у якому стані будівлі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:58 Справа про групове зґвалтування 14-річної школярки на Закарпатті: всі деталі злочину

Новина з відео

19:53 Організатори Кубка світу з фехтування зірвали протест українок проти повернення росіян

Ексклюзив

19:12Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

Новина з відео

18:58 Спецпризначенці СБУ показали ефектне відео знищення ворожого БТР дроном-камікадзе

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

18:25ТОП-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які стали спадщиною світового кінематографа

Актуальне по темі

None 28 Березень 10:12

Мер Ірпеня назвав суму збитків міста через вторгнення росії

None 28 Березень 10:04

ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф: британська розвідка пояснила причину цих втрат

None 28 Березень 09:59

​​​​​​​Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину: які об'єкти були зруйновані

None 28 Березень 09:14

ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів і кількадесят одиниць військової техніки рф, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB