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Россияне за сутки убили двух жителей Донбасса: глава ОВА назвал общие потери в регионе

28 марта 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия обстрела Славянска
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли два мирных жителя.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Так, известно двух погибших. Оба человека были убиты россиянами в Славянске.

33 жителя Донецкой области в течение 16 марта получили ранения. 28 человек пострадали в Славянске. Двое раненых обнаружили в Константиновке, по одному в Бахмуте, Времевке и Часовом Яру.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1436 мирных граждан.

Ранения разной степени тяжести получили 3297 мирных жителей Донбасса.

Потери среди мирного населения Донецкой области

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, вчера, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10.30.

Фото: Telegram Кириленко

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