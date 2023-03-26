Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото

Вугледар фактично зруйнований після місяців важких боїв

У Донецькій обласній військовій адміністрації показали масштаби руйнувань у місті Вугледар внаслідок ворожих атак. Місто знаходиться поблизу лінії зіткнення, тут уже багато місяців точаться важкі бої.

Фото з висоти опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Моторошні кадри із Вугледара

На кадрах, які опублікували у Донецькій військовій адміністрації видно, що російські обстріли зруйнували Вугледар вщент.

Внаслідок обстрілів пошкоджено або повністю зруйновані всі будівлі та об'єкти інфраструктури у місті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У ніч проти 12 березня вони обстріляли місто забороненими боєприпасами.

Також ми писали, що окупанти хочуть відновити наступальні операції на Вугледар. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.

Додамо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні.