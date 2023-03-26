Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото
У Донецькій обласній військовій адміністрації показали масштаби руйнувань у місті Вугледар внаслідок ворожих атак. Місто знаходиться поблизу лінії зіткнення, тут уже багато місяців точаться важкі бої.
Фото з висоти опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
-
Законопроєкт про цивільне партнерство: чиї права захищатиме
-
З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном
-
"Хочемо відлякати агресора": у Польщі поділилися амбітними планами щодо посилення армії
-
Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть
-
путін пояснив, для чого їздив у Маріуполь
-
Миколаївський дослідний завод з базою відпочинку в Коблево повторно виставили на продаж
-
Українці подякували Польщі за підтримку: подробиці масштабної інформаційної кампанії
-
Німецькі фермери почали використовувати менше добрив через війну в Україні
-
В Одесі терміново потрібна донорська кров групи 2 (+)
-
У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку
Моторошні кадри із Вугледара
На кадрах, які опублікували у Донецькій військовій адміністрації видно, що російські обстріли зруйнували Вугледар вщент.
Внаслідок обстрілів пошкоджено або повністю зруйновані всі будівлі та об'єкти інфраструктури у місті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У ніч проти 12 березня вони обстріляли місто забороненими боєприпасами.
Також ми писали, що окупанти хочуть відновити наступальні операції на Вугледар. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.
Додамо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні.