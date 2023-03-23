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Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: якими є загальні втрати мирного населення регіону

23 березня 2023 10:58
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Наслідки обстрілів росіянами мирних міст і сіл Донецької області
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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. 

Загинуло дві людини, обидва летальні випадки в результаті російських обстрілів зафіксовано в Авдіївці.

Четверо жителів Донецької області протягом 22 березня отримали поранення — у Бахмуті, Іванівському, Костянтинівці та Святогірську.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1426 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3253 мирних жителів Донеччини.

Жертви мирного населення Донецької області

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що у ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.

Фото: Донецька ОВА

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