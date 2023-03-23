Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: якими є загальні втрати мирного населення регіону
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло двоє мирних мешканців.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
-
Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"
-
Путін цілеспрямовано затягує війну в Україні, — Столтенберг
-
СБУ повідомила про підозру російському куратору окупованої Херсонщини
-
Ще одна російська акторка обізвала Зеленського на федеральному каналі країни-терориста
-
Побиття молодої пари в центрі Одеси: правоохоронці встановили нападників
-
Експосадовець Генштабу розповів, як росіяни використовуватимуть старі танки Т-54 і Т-55
-
Генерал Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ у Бахмуті
-
Чи зможуть чоловіки-артисти виїхати за кордон: Мінкульт посилив вимоги
-
Під час візиту до Китаю прем'єр Іспанії обговорить Україну
-
У Криму чоловіку заборонили писати в інтернет за правду про те, хто "вісім років бомбив Донбас"
Загиблі і поранені
Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.
За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.
Загинуло дві людини, обидва летальні випадки в результаті російських обстрілів зафіксовано в Авдіївці.
Четверо жителів Донецької області протягом 22 березня отримали поранення — у Бахмуті, Іванівському, Костянтинівці та Святогірську.
Загальна кількість втрат на Донеччині
За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1426 мирних громадян.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3253 мирних жителів Донеччини.
Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.
Нагадаємо, що у ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі. Також є загиблі та поранені.
Фото: Донецька ОВА