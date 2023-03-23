Россияне за сутки убили двух жителей Донбасса: каковы общие потери мирного населения региона
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Погибшие и раненые
Российские захватчики регулярно обстреливают города и села Донецкой области, которые находятся под контролем Украины.
За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.
Погибли два человека, оба летальных исхода в результате российских обстрелов зафиксированы в Авдеевке.
Четверо жителей Донецкой области в течение 22 марта получили ранения — в Бахмуте, Ивановском, Константиновке и Святогорске.
Общее количество потерь в Донецкой области
За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1426 мирных граждан.
Ранения разной степени тяжести получили 3253 мирных жителей Донбасса.
Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.
Напомним, что в ночь на 23 марта российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области и его окрестности. Повреждены как минимум 3 дома, котельные и гаражи. Также есть погибшие и раненые.
Фото: Донецкая ОВА