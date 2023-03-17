Росіяни за добу убили двох мирних мешканців Донеччини, близько 10 осіб поранені, — Кириленко

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України.

За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.

Так, відомо про одного загиблого у Торецьку. Ще одна людина загинула у селі Красногорівка.

Восьмеро жителів Донецької області протягом 16 березня отримали поранення — шість у Костянтинівці, по одному в Бахмуті та Торецьку.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1414 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3218 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, що за попередній день, 15 березня, російські обстріли забрали життя однієї людини, у Бахмуті. А у Костянтинівці поранення отримали десятеро мирних жителів Донеччини.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація