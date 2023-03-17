Россияне за сутки убили двух мирных жителей Донбасса, около 10 человек ранены, — Кириленко

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Погибшие и раненые

Российские захватчики регулярно обстреливают находящиеся под контролем Украины города и села Донецкой области.

За прошедшие сутки подобные удары принесли потери среди мирного населения.

Да, известно об одном погибшем в Торецке. Еще один человек погиб в селе Красногоровка.

Восемь жителей Донецкой области в течение 16 марта получили ранения — шесть в Константиновке, по одному в Бахмуте и Торецке.

Общее количество потерь в Донецкой области

За время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1414 мирных граждан.

Ранения разной степени тяжести получили 3218 мирных жителей Донбасса.

Эти данные не включают ныне оккупированные информацию из Волновахи и Мариуполя, поэтому там невозможно посчитать количество жертв российского вторжения.

Напомним, что за предыдущий день, 15 марта, российские обстрелы унесли жизни одного человека в Бахмуте. А в Константиновке ранения получили десять мирных жителей Донбасса.

Фото: Донецкая областная военная администрация