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Росіяни за добу завдали понад 100 ударів по Україні: є загиблі і поранені, — Генштаб

24 квітня 2023 07:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу завдали понад 100 ударів по Україні: є загиблі і поранені, — Генштаб
Наслідки удару росіян по мирних українських територіях. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Російські окупаційні війська протягом 23 квітня завдали понад 100 ударів по Україні, використовуючи як ракетні системи залпового вогню, так і авіацію. Внаслідок ударів є загиблі і поранені.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські удари

За минулу добу російські окупанти понад 60 разів обстрілювали позиції Сил оборони та населені пункти в Україні з реактивних систем залпового вогню.

Також було зафіксовано 46 авіаційних ударів і один ракетний.

"[Ворог] активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях", — наголосили у Генштабі.

Наслідки ударів

Відомо про загиблих і поранених серед цивільного населення України.

Крім того, зруйновані і пошкоджені як житлові будинки, так і інша цивільна інфраструктура в мирних містах і селах.

Нагадаємо, що щонайменше одна людина загинула учора, 23 квітня, унаслідок обстрілу Херсонської області.

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