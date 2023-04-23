Росіяни атакували Херсонську область: є постраждалі та загиблий серед мирних жителів
Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти атакували місто Херсон. Вони використовували міномети. До того ж росіяни продовжують обстрілювати область. Внаслідок атаки РФ є постраждалі та загиблий серед мирних жителів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російський обстріл Херсона
"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", — розповів Прокудін.
Окупанти продовжують атакувати Херсонську область
Сьогодні російські військові вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади.
Ворожа артилерія била населеному пункту. Противник поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.
Внаслідок обстрілів поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Також окупанти поранили 57-річну місцеву жительку.
Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, минулої доби окупанти Російської Федерації завдали два авіаудари по Вугледару. Вони зруйнували багатоповерхівку. До того ж росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область.
Також ми писали, що 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.
Додамо, у четвер, 20 квітня, російські війська вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.