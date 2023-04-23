Росіяни атакували Херсонську область: є постраждалі та загиблий серед мирних жителів

Російські окупанти та військова техніка. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 23 квітня, російські окупанти атакували місто Херсон. Вони використовували міномети. До того ж росіяни продовжують обстрілювати область. Внаслідок атаки РФ є постраждалі та загиблий серед мирних жителів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Після обіду росіяни знову обстріляли з мінометів Херсон. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь", — розповів Прокудін.

Окупанти продовжують атакувати Херсонську область

Сьогодні російські військові вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади.

Ворожа артилерія била населеному пункту. Противник поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Внаслідок обстрілів поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Також окупанти поранили 57-річну місцеву жительку.

Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, минулої доби окупанти Російської Федерації завдали два авіаудари по Вугледару. Вони зруйнували багатоповерхівку. До того ж росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область.

Також ми писали, що 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Додамо, у четвер, 20 квітня, російські війська вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.