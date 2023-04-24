Россияне за сутки нанесли более 100 ударов по Украине: есть погибшие и раненые, — Генштаб
Российские оккупационные войска в течение 23 апреля нанесли более 100 ударов по Украине, используя как ракетные системы залпового огня, так и авиацию. В результате ударов есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Российские удары
За минувшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреливали позиции Сил обороны и населенные пункты в Украине по реактивным системам залпового огня.
Также было зафиксировано 46 авиационных ударов и один ракетный.
"[Враг] активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", — отметили в Генштабе.
Последствия ударов
Известно о погибших и раненых среди гражданского населения Украины.
Кроме того, разрушены и повреждены как жилые дома, так и другая гражданская инфраструктура в мирных городах и селах.
Напомним, что по меньшей мере один человек погиб вчера, 23 апреля, в результате обстрела Херсонской области.