Россияне за сутки нанесли более 100 ударов по Украине: есть погибшие и раненые, — Генштаб

Последствия удара россиян по мирным украинским территориям. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупационные войска в течение 23 апреля нанесли более 100 ударов по Украине, используя как ракетные системы залпового огня, так и авиацию. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Российские удары

За минувшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреливали позиции Сил обороны и населенные пункты в Украине по реактивным системам залпового огня.

Также было зафиксировано 46 авиационных ударов и один ракетный.

"[Враг] активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", — отметили в Генштабе.

Последствия ударов

Известно о погибших и раненых среди гражданского населения Украины.

Кроме того, разрушены и повреждены как жилые дома, так и другая гражданская инфраструктура в мирных городах и селах.

Напомним, что по меньшей мере один человек погиб вчера, 23 апреля, в результате обстрела Херсонской области.