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Россияне за сутки нанесли более 100 ударов по Украине: есть погибшие и раненые, — Генштаб

24 апреля 2023 07:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне за сутки нанесли более 100 ударов по Украине: есть погибшие и раненые, — Генштаб
Последствия удара россиян по мирным украинским территориям. Фото: Харьковская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в течение 23 апреля нанесли более 100 ударов по Украине, используя как ракетные системы залпового огня, так и авиацию. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Российские удары

За минувшие сутки российские оккупанты более 60 раз обстреливали позиции Сил обороны и населенные пункты в Украине по реактивным системам залпового огня.

Также было зафиксировано 46 авиационных ударов и один ракетный.

"[Враг] активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", — отметили в Генштабе.

Последствия ударов

Известно о погибших и раненых среди гражданского населения Украины.

Кроме того, разрушены и повреждены как жилые дома, так и другая гражданская инфраструктура в мирных городах и селах.

Напомним, что по меньшей мере один человек погиб вчера, 23 апреля, в результате обстрела Херсонской области.

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