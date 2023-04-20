Росіяни за добу здійснили понад 50 атак: Генштаб повідомляє про великі втрати окупантів

Російські окупанти в Україні. Фото: Censor.net.ua

Протягом минулої доби, 19 квітня, російські окупаційні війська здійснили тільки на основних ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях 55 спроб наступу. Усі вони обернулися для загарбників великими втратами.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Наступ окупантів

Російські війська продовжують наступати на позиції Сил оборони України.

Основні зусилля вони зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Тільки за минулу добу на цих ділянках було зафіксовано 55 атак ворожої армії.

Великі втрати

Найважчі бої тривають у районі Бахмута і Мар’їнки.

Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що ці атаки обернулися для російських окупаційних підрозділів великими втратами.

Нагадаємо, зі свіжого перехоплення Головного управління розвідки стало відомо, як військовослужбовець Росії, що воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. За словами окупанта, деякі підрозділи російських військ були майже повністю знищені.