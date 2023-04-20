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Россияне за сутки совершили более 50 атак: Генштаб сообщает о больших потерях оккупантов

20 апреля 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне за сутки совершили более 50 атак: Генштаб сообщает о больших потерях оккупантов
Российские оккупанты в Украине. Фото: Censor.net.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки, 19 апреля, российские оккупационные войска предприняли только на основных участках фронта в Донецкой и Луганской областях 55 попыток наступления. Все они обернулись для захватчиков большими потерями.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Наступление оккупантов

Российские войска продолжают наступать на позиции сил обороны Украины.

Основные усилия они сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Только за минувшие сутки на этих участках было зафиксировано 55 атак вражеской армии.

Большие потери

Самые тяжелые бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки.

Генеральный штаб ВСУ отметил, что эти атаки обернулись для российских оккупационных подразделений большими потерями.

Напомним, из свежего перехвата Главного управления разведки стало известно, как военнослужащий России, воевавший на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности по поводу своего возвращения домой. По словам оккупанта, некоторые подразделения российских войск были почти полностью уничтожены.

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