"Можешь искать нового мужа": окупант розповів дружині про катастрофічні втрати в Україні

Російські окупаційні війська на Луганщині. Фото: ria.ru

Військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. За словами окупанта, деякі підрозділи російських військ були майже повністю знищені.

Про це свідчить оприлюднене Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України перехоплення телефонної розмови.

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У своїй розмові з дружиною окупант розповідає про складну ситуацію поблизу Кремінної у Луганській області. З запису можна зробити висновок, що ця розмова відбулася наприкінці лютого цього року.

Росіянин скаржиться, що командування змушує їх вести наступ при цьому окупаційні війська зазнають великих втрат. Окупант також розповів, що його переводять до бригади, яка на початку вторгнення налічувала 5 тисяч військовослужбовців, а зараз у ній залишилося близько 200 солдатів.

Солдат окупаційної армії також бідкається, що "пацанів просто на м'ясо відправляють", а дружині своїй радить "шукати нового чоловіка", оскільки сумнівається, що протягне більше двох тижнів в умовах таких інтенсивних боїв.

Розмова окупанта з дружиною

— Я тебе говорю, хохлы к нам подходят на 20 метров. Мы вот вчера, бл*дь, *башились, бл*дь, они вот подползли на 40 метров. У нас, короче, шесть человек — "300" вчера было.

— Охренеть.

— Да. Вот ты новости зря не смотришь. Здесь, короче, на Кременной самая ж*опа. Вообще, прям полная.

— Вы на Кременной?

— Нас здесь, короче, утюжат прость, *бать, нас здесь осталось вообще по*уйне. Вчера танк по посадке прошелся и... вчера, позавчера, бл*дь, у нас было шесть "200". Просто пацанов зах*ярило просто в кашу. Короче, у нас тут просто вот стреляю, я вот так вот стою и думаю – прилетит, бл*дь, лучше в ногу. Тут вообще жопа полная. Вот вчера мы в наступление ходили, нас просто расп*здили, вообще в дымоган. Мы, короче, здесь сидим в ух*е. Прикинь, нас с 201-й в какую-то 30-ю бригаду определили, сейчас с 28 февраля в эту бригаду переходим. А там с бригады, которая с начала наступления была 5 тысяч человек, сейчас может около 200 осталось. Там вообще одни отморозки остались. И нас, прикинь в эту бригаду. Нас тут и так х*южаю, мы вот вчера пытались зайти, нас просто зазъ*башили и все, и мы опять отошли. Я, х*й знает, куда нас в очередную жопу зашлют? Если что, вечером созвонимся, а потом через две недели можешь себе нового мужа искать, потому что...

— Леша, не говори х*йню.

— Я тебе серьезно говорю, как есть, Тань. Тут командир всем вот сказал, что "звоните женам", говорит, "близким скажите, что вам максимум жить осталось, ну, может недели 2-3. Тут пацанов просто на мясо отправляют.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому російський окупант скаржився дівчині, що у них катастрофічно не вистачає людей. Також він розповів, що солдати перебувають в оточенні ЗСУ.

У ще одній оприлюдненій розмові російський окупант скаржився, що не встигає вивозити мертвих та поранених солдатів. При цьому неушкоджені військові масово відмовляються виконувати завдання.

Також було оприлюднено запис, у якому військовий Росії розповів дружині про бойові дії в Україні. Окупант скаржиться, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції, при цьому солдати окупаційної армії вкрай погано оснащені.

Також повідомлялося, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон про проведення мобілізації в Росії це неможливо.