Росіяни заявили, що Москву атакували 25 дронів невідомої раніше конструкції
Сьогодні, 30 травня, зранку російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Масована атака дронів на Москву
За інформацією Telegram-каналу Baza, під час ранкової атаки на Москву було задіяно близько 25 безпілотних літальних апаратів.
Більшу частину з них нібито збила російська протиповітряна оборона, а ще кілька зачепилося за дерева та дроти, оскільки летіли на дуже низькій висоті.
У будинки влучили три дрони, на одному із яких був вибуховий пристрій, що нібито не здетонував.
Невідомий тип безпілотників
За інформацією керівника російського військово-технічного центру “Царські вовки” Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".
Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.
Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.