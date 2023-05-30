Росіяни заявили, що Москву атакували 25 дронів невідомої раніше конструкції

Дим над Москвою після влучання дронів. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 травня, зранку російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Масована атака дронів на Москву

За інформацією Telegram-каналу Baza, під час ранкової атаки на Москву було задіяно близько 25 безпілотних літальних апаратів.

Більшу частину з них нібито збила російська протиповітряна оборона, а ще кілька зачепилося за дерева та дроти, оскільки летіли на дуже низькій висоті.

У будинки влучили три дрони, на одному із яких був вибуховий пристрій, що нібито не здетонував.

Невідомий тип безпілотників

За інформацією керівника російського військово-технічного центру “Царські вовки” Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.