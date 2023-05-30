Россияне заявили, что Москву атаковали 25 дронов неизвестной ранее конструкции

Дым над Москвой после попадания дронов. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 мая, с утра российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Массированная атака дронов на Москву.

По информации Telegram-канала Baza, во время утренней атаки на Москву было задействовано около 25 беспилотных летательных аппаратов.

Большую часть из них якобы сбила российская противовоздушная оборона, а еще несколько зацепилось за деревья и провода, так как летели на очень низкой высоте.

В дома попали три дрона, на одном из которых было взрывное устройство, якобы не сдетонировавшее.

Неизвестный тип беспилотников

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем подавления невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.