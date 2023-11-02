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Росіяни заявили, що збили безпілотники над Кримом

2 листопада 2023 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни заявили, що збили безпілотники над Кримом
Безпілотник в повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вранці 2 листопада у Росії заявили про атаку дронів на тимчасово окупований Крим. Російська ППО нібито збила шість безпілотників.

Про це повідомляє міноборони РФ.

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Атака БпЛА на Крим

"Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби ППО нібито збили один український безпілотний літальний апарат над акваторією Чорного моря та ще п'ять над територією Республіки Крим.

МО РФ
Скриншот допису міноборони РФ

Нагадаємо, що в Росії заявили, що над територією Курської області їхні Протиповітряні сили цієї ночі перехопили українські БпЛА. Росіяни заявляють про ліквідацію двох дронів.

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