Росіяни заявили, що збили безпілотники над Кримом

Безпілотник в повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вранці 2 листопада у Росії заявили про атаку дронів на тимчасово окупований Крим. Російська ППО нібито збила шість безпілотників.

Про це повідомляє міноборони РФ.

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Атака БпЛА на Крим

"Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби ППО нібито збили один український безпілотний літальний апарат над акваторією Чорного моря та ще п'ять над територією Республіки Крим.

Скриншот допису міноборони РФ

Нагадаємо, що в Росії заявили, що над територією Курської області їхні Протиповітряні сили цієї ночі перехопили українські БпЛА. Росіяни заявляють про ліквідацію двох дронів.