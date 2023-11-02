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Россияне заявили, что сбили беспилотники над Крымом

2 ноября 2023 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне заявили, что сбили беспилотники над Крымом
Беспилотник в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Утром 2 ноября в России заявили об атаке дронов на временно оккупированный Крым. Российская ПВО якобы сбила шесть беспилотников.

Об этом сообщает Миноборона РФ.

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"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" , — говорится в сообщении.

Средства ПВО якобы сбили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря и еще пять над территорией Республики Крым.

МО РФ
Скриншот поста минобороны РФ

Напомним, что в России заявили, что над территорией Курской области их противовоздушные силы этой ночью перехватили украинские БПЛА. Россияне заявляют о ликвидации двух дронов.

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