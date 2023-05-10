Росіяни закидають Бахмут тілами і знищують усі укріплення ЗСУ, — розвідник

У Бахмуті проти України воюють "вагнерівці". Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Російські окупаційні війська в районі Бахмута кілька разів змінювали свою тактику. Зараз вони намагаються закидати українських захисників живою силою і знищити усі будівлі, які Сили оборони можуть використовувати як укріплення.

Про це заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна" український військовий Георгій з розвідгрупи "Дике поле" у складі батальйону "Вовки Да Вінчі".

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Перша спроба росіян

За словами українського розвідника, росіяни спочатку зробили ставку на швидке захоплення міста.

Це у них не вийшло, тож вони почали діяти професійніше, використовуючи артилерію та літаки.

Наступні кроки

Після того, як і за підтримки авіації російські плани не були втілені у життя, окупанти переключили увагу на фланги, зокрема, на ділянки фронту під Кліщіївкою та Соледаром.

"Десь з цього моменту відбулась заміна з "вагнерівців" на регулярну армію та десант", — наголосив український розвідник.

Нинішня тактика

Зараз, за словами Георгія, "вагнерівці" влаштовують справні "м'ясні хвилі", прикриваючись артилерією та безпілотниками.

У самому місті найманці пригожинського ПВК діють як штурмовики, групами по 7-10 осіб.

Російська артилерія при цьому обстрілює усе місто, знищуючи усі будинки, які слугували чи могли б слугувати укріпленнями для Сил оборони України.

Нагадаємо, що українські військові підтвердили заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожа про втечу з-під Бахмута росіян. Так, дезертирувала 72 мотострілецька бригада ЗС РФ.