Россияне забрасывают Бахмут телами и уничтожают все укрепления ВСУ, — разведчик

В Бахмуте против Украины воюют "вагнеровцы". Фото: Reuters/Press service of "Concord"/Handout

Российские оккупационные войска в районе Бахмута несколько раз меняли свою тактику. Сейчас они пытаются забрасывать украинских защитников живой силой и уничтожить все здания, которые могут использовать Силы обороны в качестве укрепления.

Об этом заявил в интервью изданию "РБК-Украина" украинский военный Георгий из разведгруппы "Дике поле" в составе батальона "Вовки Да Винчі".

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По словам украинского разведчика, россияне сначала сделали ставку на быстрый захват города.

Это у них не получилось, поэтому они начали действовать более профессионально, используя артиллерию и самолеты.

Следующие шаги

После того, как и при поддержке авиации российские планы не были воплощены в жизнь, оккупанты переключили внимание на фланги, в частности, на участки фронта под Клещеевкой и Соледаром.

"Где-то с этого момента произошла замена с "вагнеровцев" на регулярную армию и десант", — подчеркнул украинский разведчик.

Нынешняя тактика

Сейчас, по словам Георгия, "вагнеровцы" устраивают постоянные "мясные волны", прикрываясь артиллерией и беспилотниками.

В самом городе наемники пригожинского ПВК действуют как штурмовики, группами по 7-10 человек.

Российская артиллерия при этом обстреливает весь город, уничтожая все дома, которые служили или могли служить укреплениями для Сил обороны Украины.

Напомним, что украинские военные подтвердили заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожа о бегстве из-под Бахмута россиян. Так, дезертировала 72 мотострелковая бригада ВС РФ.