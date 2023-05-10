З-під Бахмута втік цілий підрозділ російських військових

Російські окупанти їдуть на БМП. Фото: російські ЗМІ

Українські військові підтвердили заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожа про втечу з-під Бахмута росіян. Так, дезертувала 72 мотострілецька бригада ЗС РФ.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Читайте також:

Що трапилось

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", — йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що за два дні на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" знищили 64 окупанти, дані про ще 87 уточнюються. За їхніми словами, серед усіх них є і "вагнерівці". Також взяли в полон 5-х росіян.

"Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП", — додали в підрозділі.

Нагадаємо, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги. Про це йдеться у заяві власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.