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З-під Бахмута втік цілий підрозділ російських військових

10 травня 2023 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З-під Бахмута втік цілий підрозділ російських військових
Російські окупанти їдуть на БМП. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові підтвердили заяву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожа про втечу з-під Бахмута росіян. Так, дезертувала 72 мотострілецька бригада ЗС РФ.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

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Що трапилось

"Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились — відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", — йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що за два дні на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" знищили 64 окупанти, дані про ще 87 уточнюються. За їхніми словами, серед усіх них є і "вагнерівці". Також взяли в полон 5-х росіян.

"Окремої уваги заслуговує знищена російська техніка. Це декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП", — додали в підрозділі.

 

Нагадаємо, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги. Про це йдеться у заяві власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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