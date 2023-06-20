Головний удар попереду: Маляр про динаміку контрнаступу

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: МВС України

На деяких напрямках фронту українські війська вдало просуваються, тож контрнаступальна операція йде за планом. Однак, варто зазначити, що вимірювати успіх контрнаступу не варто лише за населеними пунктами.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ рухаються вперед

Вона зазначила, що ворог не буде просто сидіти і дивитися на те, як українські військові звільняють свою землю.

"Ворог мінує поля, також є інформація, що у Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де мешкають люди, не попереджаючи їх", — зазначила Маляр.

За словами Маляр, ЗСУ рухаються вперед "невеликими кроками, але дуже впевнено".

"Некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів. Тому що критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання і перед військовими ставиться безліч завдань", — заявила заступник міністра оборони.

Вона також закликала відмовитися від ілюзій щодо того, наступ буде швидким. Маляр додала, що "головний удар ще попереду".

"Зрозуміло, що людям хочеться, щоб це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за двадцять уже завершення і зрозуміло, що сталося. Звісно, у житті так не буде, і війна — зовсім інша ситуація. Ми просуватимемося поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із лютим опором ворога", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, Збройні сили України 18 червня продовжували проводити контрнаступальні дії на чотирьох ділянках фронту та здобули деякі територіальні успіхи. Але українські військові можуть призупинити свій контрнаступ на фронті.

У виданні The Wall Street Journal повідомили, що українські сили "здебільшого призупинили просування останніми днями", адже командування України переглядає тактику.