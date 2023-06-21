Россияне призывают украинцев предоставлять информацию о ВСУ за деньги

Украинские воины во время боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Враг пытается склонить украинцев к сотрудничеству. Граждане Украины начали получать от россиян смс с призывом посылать информацию о ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

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Информация о ВСУ в обмен на деньги

Россияне хотят получить важную информацию и использовать ее против украинской армии. Потому и прибегают к таким методам.

Также они хотят использовать ситуацию и подпитать свой месседж о "чрезвычайной бедности Украины". Мол, украинцы готовы на все ради денег.

В Центре противодействия дезинформации в который раз напомнили, что любое сотрудничество с врагом приравнивается к государственной измене и в условиях военного положения наказывается лишением свободы сроком на 15 лет или пожизненным заключением.

Также в Центре сообщили, если вы получили подобные SMS сообщения, направляйте их в чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы руководителей областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, не соответствующую действительности.

Украинцев призывали доверять только источникам верифицированной информации.